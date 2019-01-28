В России решили проверить безопасность всех музеев 

Российские власти поручили провести проверку систем безопасности во всех крупнейших музеях России.
Министр культуры России Владимир Мединский и заместитель председателя правительства Ольга Голодец дали поручение о проверке, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В понедельник утром задержали 31-летнего подозреваемого в похищении.
Само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Министерство культуры назвало сроки, в которые украденная картинка может вернуться обратно в музей.