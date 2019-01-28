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В России решили проверить безопасность всех музеев 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские власти поручили провести проверку систем безопасности во всех крупнейших музеях России.
Министр культуры России Владимир Мединский и заместитель председателя правительства Ольга Голодец дали поручение о проверке, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». В понедельник утром задержали 31-летнего подозреваемого в похищении.
Само полотно нашли в Одинцовском районе Подмосковья. Министерство культуры назвало сроки, в которые украденная картинка может вернуться обратно в музей.
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Общество , Ольга Голодец , Архип Куинджи , Владимир Мединский , Минкультуры , ИТАР-ТАСС
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