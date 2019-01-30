Патриарх Кирилл увидел в гаджетах приход антихриста

Он считает, что прогресс опасен для человечества

Глава Русской православной церкви произнес речь на XVII Международных Рождественских образовательных чтениях в Госдуме . Он считает, что антихрист соблазняет людей техническими средствами.

"Дьявол, чтобы соблазнить человека, использует два человеческих стремления — стремление к удобству и удовольствиям. Ну как удобны гаджеты, мы уже не представляем жизни без этих гаджетов", — цитирует его слова Агентство "Москва".

Патриарх добавил, что распространение информации с помощью гаджетов не подается контролю. "Что происходит в результате их использования? Абсолютно неконтролируемое распространение информации по тем адресам, о которых мы ничего не знаем. И технически, как говорят ученые, это может с легкостью концентрироваться в каком-то месте накопления этой глобальной информации, не на территории нашей страны", — подчеркнул глава РПЦ.

По его словам, церковь не выступает против прогресса, однако видит в нем опасности для человека. "Глобальный контроль предполагает апокалиптическую перспективу развития человеческого рода. Когда мы говорим, что антихрист придет, мы имеем в виду систему глобального контроля из одного центра", — заключил патриарх Кирилл.

Также он предложил учитывать мнение российских граждан, которые выступают против внедрения средств электронной идентификации людей. По его мнению, такие технические новшества могут повлечь за собой хищение персональных данных.