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Кузнецова предложила проверять воспитателей на стрессоустойчивость 

Газета.Ru + ещё 2 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что будущих воспитателей необходимо проверять на стрессоустойчивость перед приемом на работу, передает РИА "Новости".
Идея проверять воспитателей у нее возникла после скандала с заклеенным ртом у младенца и ситуацией с врачом, которая со словами "хоть ты сдохни" отказала диабетику в инсулине.
По ее словам, такие сообщения свидетельствуют о необходимости проводить перед приемом на работу проверки, которые бы смогли выявить у кандидата склонность к агрессии.
Также омбудсмен предложила ввести психологическую поддержку воспитателей.
"От эмоционального выгорания никто не застрахован", — заключила Кузнецова.
Ранее сообщалось, что в Астрахани арестовали владелицу детсада, где связывали детей.
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