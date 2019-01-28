Кузнецова предложила проверять воспитателей на стрессоустойчивость

Идея проверять воспитателей у нее возникла после скандала с заклеенным ртом у младенца и ситуацией с врачом, которая со словами "хоть ты сдохни" отказала диабетику в инсулине.

По ее словам, такие сообщения свидетельствуют о необходимости проводить перед приемом на работу проверки, которые бы смогли выявить у кандидата склонность к агрессии.

Также омбудсмен предложила ввести психологическую поддержку воспитателей.

"От эмоционального выгорания никто не застрахован", — заключила Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в Астрахани арестовали владелицу детсада, где связывали детей.