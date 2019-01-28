Cпевший серенаду Поклонской гусар хочет получить новую должность

сообщает Ura.ru. 32-летний Ярослав Ширшиков, который прославился благодаря романсу, посвящённому депутату Госдумы Наталье Поклонской , выставил свою кандидатуру на пост директора Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского в Екатеринбурге

Мужчина заявил о своём намерении продолжить дело предыдущего директора парка Романа Шадрина, который недавно уволился.

«Он хороший и честный человек, но не смог найти языка с общественностью. Роман Александрович стал превращать парк в гарнизонный ДК — это не нашло поддержки прогрессивной части горожан», — заявил Ширшиков.

При этом «гусар» не сомневается, что у него получится сделать из екатеринбургского парка «конфетку мирового уровня».

«Мой ориентир — как минимум Парк Горького в Москве, только без «распилов», которые приводят к падению мостиков с людьми», — отметил Ширшиков, подчеркнув, что знает, как «быстро, легко и дешево» нанести парк на карту мира.

Мужчина пояснил, что помогать ему в этом будут ведущий мероприятий Александр Цариков, а также «опытный и авторитетный в городе человек». Разработкой концепции развития парка, по его словам, занимается студия из Хабаровска.