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На «Авито» продают 200 рублей за 1,5 миллиона 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Барнаулец продает на «Авито» «уникальную» банкноту в 200 рублей за 1,5 миллиона.
Соответствующий лот был опубликован на интернет-доске объявлений неделю назад. В его описании сказано, что купюра серии аа-001 — «оригинальная», «не фальшивка», а также «уникальная», потому что нестандартного размера.
По словам продавца, его купюра отличается от других 200-рублевых и по другим признакам, а каким именно, он пообещал уточнить в ответ на личные сообщения заинтересовавшимся.
При этом Вячеслав призвал «неадекватных» людей не беспокоить его сообщениями, иначе они будут посланы им «с наилучшими пожеланиями в дорогу и попутным ветром в спину».
«Если собираетесь хамить, то лучше не надо», — предупредил он.
В постскриптуме продавец добавил, что две трети вырученных денег, миллион рублей, потратит на помощь детям, страдающим детским церебральным параличом.
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