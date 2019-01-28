На «Авито» продают 200 рублей за 1,5 миллиона

Барнаулец продает на «Авито» «уникальную» банкноту в 200 рублей за 1,5 миллиона.

Соответствующий лот был опубликован на интернет-доске объявлений неделю назад. В его описании сказано, что купюра серии аа-001 — «оригинальная», «не фальшивка», а также «уникальная», потому что нестандартного размера.

По словам продавца, его купюра отличается от других 200-рублевых и по другим признакам, а каким именно, он пообещал уточнить в ответ на личные сообщения заинтересовавшимся.

При этом Вячеслав призвал «неадекватных» людей не беспокоить его сообщениями, иначе они будут посланы им «с наилучшими пожеланиями в дорогу и попутным ветром в спину».

«Если собираетесь хамить, то лучше не надо», — предупредил он.

В постскриптуме продавец добавил, что две трети вырученных денег, миллион рублей, потратит на помощь детям, страдающим детским церебральным параличом.