Башкирский город заполнили дети в противогазах 

В Сибае, который неофициально считается Башкирского Зауралья, малыши появляются на улицах в противогазах. Над городом уже третий месяц висит смог, жители регулярно жалуются на дурное самочувствие. Дети ходят по улицам в противогазах, школьные уроки физкультуры на улице отменили. Кстати, местные власти уверяют, что в такой защите никакой нужды нет, и воздух достаточно чист, чтобы дышать им без противогаза. Однако местные поговаривают, что смог повис из-за аварии на горно-обогатительном комбинате. Медно-цинково-колчеданное месторождение открыли здесь сто лет назад, с тридцатых годов ведётся разработка. Карьер в Сибае глубиной 505 метров — крупнейший в Европе.