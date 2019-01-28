Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный скончался в возрасте 74 лет, сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков

"Сегодня утром на 75-м году жизни скончался доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати журфака МГУ Александр Алексеевич Тертычный — авторитетнейший ученый, автор фундаментальных научных исследований. По его учебникам "Жанры периодической печати", "Расследовательская журналистика", "Аналитическая журналистика" будет учиться еще не одно поколение студентов журфаков России", — написал Прутцков в Facebook.

Он отметил, что Тертычный был удивительно добрым, душевным и отзывчивым человеком. "К нему можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет. Именно профессор Тертычный рецензировал все мои учебники по истории зарубежной журналистики. Очень жаль, что я сейчас в отъезде и не смогу попрощаться с ним. Глубокие соболезнования близким Александра Алексеевича и в первую очередь его дочери Марии — выпускнице журфака", — добавил Прутцков.