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Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный скончался в возрасте 74 лет, сообщил доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков.
"Сегодня утром на 75-м году жизни скончался доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати журфака МГУ Александр Алексеевич Тертычный — авторитетнейший ученый, автор фундаментальных научных исследований. По его учебникам "Жанры периодической печати", "Расследовательская журналистика", "Аналитическая журналистика" будет учиться еще не одно поколение студентов журфаков России", — написал Прутцков в Facebook.
Он отметил, что Тертычный был удивительно добрым, душевным и отзывчивым человеком. "К нему можно было всегда обратиться за помощью, советом и быть уверенным, что он поможет. Именно профессор Тертычный рецензировал все мои учебники по истории зарубежной журналистики. Очень жаль, что я сейчас в отъезде и не смогу попрощаться с ним. Глубокие соболезнования близким Александра Алексеевича и в первую очередь его дочери Марии — выпускнице журфака", — добавил Прутцков.
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Общество , Григорий Прутцков , МГУ
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