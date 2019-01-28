Похороны Владимира Черникова пройдут в Москве во вторник

Черников скончался в ночь на воскресенье от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Источник в городском правительстве ранее сообщил РИА Новости, что Черникова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с его отцом.

"В 9 часов 29 января в здании правительства на Новом Арбате пройдет гражданская панихида. Похороны — в 12 часов на Троекуровском кладбище в этот же день", — сказала Романова.

Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. В конце 2010 года занял должность главы департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, с марта 2015 года руководил департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы.

В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.