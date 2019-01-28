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Похороны Владимира Черникова пройдут в Москве во вторник 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: ТАСС
Похороны руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, министра правительства столицы Владимира Черникова состоятся во вторник в 12.00 на Троекуровском кладбище, до этого в здании городского правительства на Новом Арбате пройдет гражданская панихида, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы департамента Елена Романова.
Черников скончался в ночь на воскресенье от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Источник в городском правительстве ранее сообщил РИА Новости, что Черникова похоронят на Троекуровском кладбище рядом с его отцом.
"В 9 часов 29 января в здании правительства на Новом Арбате пройдет гражданская панихида. Похороны — в 12 часов на Троекуровском кладбище в этот же день", — сказала Романова.
Черников родился 8 сентября 1964 года в Москве. В конце 2010 года занял должность главы департамента средств массовой информации и рекламы Москвы, с марта 2015 года руководил департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма столицы.
В октябре 2016 года Черников был назначен руководителем департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
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Общество , Елена Романова , Владимир Черников , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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