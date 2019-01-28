Пока вы спали: Россия «разрушит» Совет Европы 

В России обесценивается образование
Образование работников теряет важность для работодателей, рассказали «Известиям» эксперты. По словам Ирины Святицкой из HeadHunter, их больше интересуют опыт работы и конкретные знания и навыки. Основатель Superjob Алексей Захаров отметил, что дипломы о высшем образовании по-прежнему необходимы соискателям таких должностей, как, например, врач, летчик и учитель, но не, к примеру, программистам, которых реалии профессии вынуждают переучиваться самостоятельно или на курсах раз в два-три года. Тем не менее, отмечает гендиректор Support Partners Константин Борисов, для некоторых специалистов, например, директоров по продажам, диплом является своеобразным «допуском к соревнованиям».
«Традиционные рынки как требовали, так и будут требовать диплом», — считает он.
Россия может разрушить Совет Европы
Выход России из Совета Европы способен привести к упразднению этой организации, заявил «Коммерсанту» член координационного совета Международного молодежного правозащитного движения Константин Баранов. По его словам, ныне СЕ является «мостом» между Евросоюзом и Восточной Европой. Если же Россия его покинет, то организация может «сжаться» до размеров ЕС, что позволит европейцам усомниться в необходимости существования организации, дублирующей Европейский союз. В свою очередь, постоянный эксперт Совета при президенте России по правам человека Андрей Юров усомнился в правомерности мнения Баранова. По его словам, в СЕ немало «сильных игроков» не из ЕС — Турция, Украина, Норвегия, Молдавия, Швейцария, Южный Кавказ.
Украинцы бросают Америку ради России
Больше 300 тысяч украинцев переехали в Россию по программе переселения соотечественников, пишут «Известия». Госпрограмма по содействию добровольному переселению соотечественников работает в России уже 12 лет. С тех пор ею воспользовались около 320 тысяч украинцев — без малого 40% от общего числа вернувшихся соотечественников. Недавно так поступили Виктор Петров и двое его младших детей. В 1998 году Петров вместе с семьей уехал в Аргентину, 10 лет спустя — в США, а теперь — в Тамбовскую область.
«Возвращаться на Украину мы никогда и не думали. Теперь это уже совсем другая страна, там происходят страшные вещи», — отметил он.
Рубль вступил в «неблагоприятный» период
Для рубля настали «не самые благоприятные» времена, заявил «Российской газете» аналитик eToro Михаил Мащенко. По его словам, этому поспособствовали несколько факторов — решение ЦБ увеличить объемы покупки иностранной валюты, окончание налогового периода в России, неспособность нефти дорожать даже на фоне ситуации в Венесуэле, а также вероятность падения на глобальных фондовых рынках и введения новых антироссийских санкций. Мащенко прогнозирует, что даже без учета санкционных рисков рубль может подешеветь до 66,5 рублей за доллар и 75,3 за евро в ближайшее время.
Миру грозит джинсовый дефицит
Забастовка бангладешских швей может грозит сбоем поставок джинсов в магазины по всему миру, заявила Business FM президент Союза байеров Елена Бугранова. По ее словам, длящаяся уже две недели забастовка на швейных фабриках в Бангладеш, продлись она еще столько же, способна привести к сбою поставок изделий из денима. Профессор истории моды Академии художеств Милана Любовь Попова отметила, что сильнее других могут пострадать масс-маркет бренды, например, H&M и Bershka, а также сами бангладешские фабриканты, не желающие идти на уступки бастующим швеям.
«Они (бренды. — Прим. ред.) найдут другие пути производства», — объяснила Попова.