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Похититель дважды упал с невестой на руках 

Рамблер 37 минут назад
Ролик с похищением невесты во Владикавказе разочаровал пользователей Интернета. Его героем стал незадачливый похититель, который сумел дважды упасть, пока добежал с девушкой до машины. Первый раз он споткнулся, сбегая с лестницы, при этом молодой человек уронил невесту, а сам упал на неё. Второй раз он растянулся перед открытой дверью машины и снова уронил девушку, упав рядом. Мужчины, снимающие видео, были явно недовольны исполнением традиционного обряда, за кадром слышно, что один просит другого не снимать происходящее. Девушка же после таких падений получила, как минимум, синяки.
Общество , Видео , Владикавказ
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