Высоту сугробов Петербурга измерили в Киркоровых

Издание «Бумага» после жалоб горожан решило измерить высоту петербуржских сугробов, появившихся после уборки. В качестве «эталона» журналисты использовали картонную фигуру певца Филиппа Киркорова

Издание опубликовало десять снимков с фигурой певца на фоне разных снежных куч. «Бумага» отмечает, что рост Киркорова составляет 190 сантиметров, но некоторые сугробы оказались даже выше.

На новый способ измерения высоты сугробов обратил внимание сам Киркоров. Он опубликовал в Instagram одну из фотографий.

«Неожиданная мера исчисления) Спасибо, любимый город!» — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчикам певца идея понравилась.

«Ну хоть стране послужил в нужном деле», — заявила @500000ma.

«Универсальность))) хороший артист, даже при замере снега хорош», — добавила @irina.art.iris.

«Я бы офигел, идя с утра и увидев Киркорова, выглядывающего из-за сугроба», — написал @mr_shatrov.

Многие пользователи заявили, что хотят заполучить картонного Киркорова себе домой, и вспомнили о массовых кражах картонных фигур Ольги Бузовой из «Пятерочек».