Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова рассказала в Instagram, что в Париже ее обвинили в тратах денег русских людей.
По словам девушки, молодой человек по имени Дмитрий пришел к парижскому ресторану, в котором она ужинала с матерью. Он заявил охранникам, что хочет посмотреть, как дочь Пескова ест «на деньги русских».
Девушка обратилась к Дмитрию через Instagram и попросила его связаться с ней.
«Я готова обсудить волнующий Вас вопрос и поговорить о том, что именно Вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно Вы меня обвиняете», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
21-летняя Пескова живет в Париже уже более семи лет. В интервью «Газете.ру» девушка рассказала, что из-за переезда ее постоянно обвиняют, хотя ей все равно, где жить: она «человек мира» и «космополит».
Позже Пескова назвала себя «жертвой ежедневного кибербуллинга». Она пожаловалась, что в интернете издеваются на ее «умственными способностями, предполагаемым образом жизни», внешностью и членами семьи. Пескова подготовила заявление для заседания экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме. Участники того заседания предложили ввести административную ответственность за травлю в Сети.