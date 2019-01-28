Дочь Пескова обратилась к обвинившему в трапезе «на деньги русских»

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова рассказала в Instagram, что в Париже ее обвинили в тратах денег русских людей.

По словам девушки, молодой человек по имени Дмитрий пришел к парижскому ресторану, в котором она ужинала с матерью. Он заявил охранникам, что хочет посмотреть, как дочь Пескова ест «на деньги русских».

Девушка обратилась к Дмитрию через Instagram и попросила его связаться с ней.

«Я готова обсудить волнующий Вас вопрос и поговорить о том, что именно Вам во мне не нравится, или выяснить, в чем конкретно Вы меня обвиняете», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

21-летняя Пескова живет в Париже уже более семи лет. В интервью «Газете.ру» девушка рассказала, что из-за переезда ее постоянно обвиняют, хотя ей все равно, где жить: она «человек мира» и «космополит».