Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мертвые бы этого не одобрили»: Розенбаум негативно высказался о параде в честь снятия блокады Ленинграда 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Известный музыкант Александр Розенбаум на своей страничке в социальной сети Instagram заявил, что праздник в честь освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков был лишь однажды. В 1944 году. Ему об этом подробно рассказывала бабушка, которая все 900 дней блокады была в городе. Все остальные годовщины, по мнению Розенбаума, это память об умерших и погибших. Музыкант уверен, что все погибшие требую ежегодной минуты молчания и скорбного воспоминания.
Певец негативно высказался о параде в честь снятия блокады Ленинграда, который состоялся 27 января в Санкт-Петербурге.
Розенбаум прислал Стриженовой «фото из прошлого» со съемок фильма «Побег на край света»Звезды снялись в картине, которую россияне смогли увидеть в 1991 году.
«Как неприемлемы чрезмерные празднования и парады. Мёртвые бы этого не одобрили. Уверен. Вечная память умершим от голода, холода и ран. Погибшим от вражеских пуль и снарядов. Раздавленным рухнувшими домами. Честь и слава тем, кто вырвал Ленинград из лап недочеловеков, которые перепутали себя с людьми», — заявил Розенбаум.
«Нельзя забыть этот подвиг! Спасибо за ваши песни, Александр Яковлевич! Почаще пожалуйста и на площадях исполняйте! Нельзя забывать подвиг Дедов!» «Горжусь вами, ленинградцы! Горжусь мужеством жителей и силой воли освободителей города!» «Вечная память и благодарность! Но как же может сочетаться такие шикарные отмечания и такой ужас! Тот, кто прошел блокаду, (лежит одна в больнице Костюшко) даже памперсы не могут получить!» Гениальные слова! Ничего более точно совпадающего с моим восприятием этой ужасающей части нашей истории не найти! Зауважала ещё больше, хотя больше было уже сложно», «Спасибо. За то, что говорите вслух о том, что у нас на сердце. Помним», — заметили в комментариях пользователи.
Teleprogramma.pro: последние новости
Елизавета Пескова ищет мужчину, который пришел к ресторану в Париже и сказал, что она «ест на деньги русских» Киркоров поблагодарил журналистов за свою картонную копию для сугробов На 87-м году жизни скончался французский композитор Мишель Легран
Комментарии2
Общество , Александр Розенбаум , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
На Украине пропал капитан «Норда»
Происшествия Украина
Украинцы готовы отказаться от Донбасса
Украина В мире
РФ потребовала у Киева информацию о капитане «Норда»
Политика В мире
Москву накроет ледяной дождь
Погода Новости Москвы
Экс-супруга Башарова отыскала мужа
Шоу-бизнес
Скабеева высказалась о толкнувшем ее украинце
Общество
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Юбилей обернулся для Пугачевой провалом
Шоу-бизнес
Похититель «Крыма» назвал причину кражи
Происшествия
Ботинки рабочего стали причиной взрыва фуры
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение