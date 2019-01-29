«Мертвые бы этого не одобрили»: Розенбаум негативно высказался о параде в честь снятия блокады Ленинграда

Известный музыкант Александр Розенбаум на своей страничке в социальной сети Instagram заявил, что праздник в честь освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков был лишь однажды. В 1944 году. Ему об этом подробно рассказывала бабушка, которая все 900 дней блокады была в городе. Все остальные годовщины, по мнению Розенбаума, это память об умерших и погибших. Музыкант уверен, что все погибшие требую ежегодной минуты молчания и скорбного воспоминания.

Певец негативно высказался о параде в честь снятия блокады Ленинграда, который состоялся 27 января в Санкт-Петербурге.

Розенбаум прислал Стриженовой «фото из прошлого» со съемок фильма «Побег на край света»Звезды снялись в картине, которую россияне смогли увидеть в 1991 году.

«Как неприемлемы чрезмерные празднования и парады. Мёртвые бы этого не одобрили. Уверен. Вечная память умершим от голода, холода и ран. Погибшим от вражеских пуль и снарядов. Раздавленным рухнувшими домами. Честь и слава тем, кто вырвал Ленинград из лап недочеловеков, которые перепутали себя с людьми», — заявил Розенбаум.

«Нельзя забыть этот подвиг! Спасибо за ваши песни, Александр Яковлевич! Почаще пожалуйста и на площадях исполняйте! Нельзя забывать подвиг Дедов!» «Горжусь вами, ленинградцы! Горжусь мужеством жителей и силой воли освободителей города!» «Вечная память и благодарность! Но как же может сочетаться такие шикарные отмечания и такой ужас! Тот, кто прошел блокаду, (лежит одна в больнице Костюшко) даже памперсы не могут получить!» Гениальные слова! Ничего более точно совпадающего с моим восприятием этой ужасающей части нашей истории не найти! Зауважала ещё больше, хотя больше было уже сложно», «Спасибо. За то, что говорите вслух о том, что у нас на сердце. Помним», — заметили в комментариях пользователи.