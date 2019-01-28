Персональные данные россиян могут стать товаром

Россиянам могут позволить продавать свои персональные данные, пишет «Коммерсант».

Соответствующий законопроект подготовил Фонд развития интернет-инициатив . Согласно идее ФРИИ, закон «Об информации» должен пополниться понятием «деперсонализированные данные» и позволением гражданам продавать их бизнесу.

В фонде полагают, что платное согласие на обработку персональных данных будет приносить гражданам не менее 15 тысяч, но не более 60 тысяч рублей дохода в год.

Это, в свою очередь, мотивирует их регистрироваться самозанятыми, пополнит федеральный бюджет несколькими миллиардами рублей, легализует обмен бизнесом персональными данными, обеспечит компаниям дополнительный доход, а также избавит этот рынок от теневой экономики.

По мнению начальника департамента по развитию фонда «Сколково» Сергея Израйлита и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, в ФРИИ преувеличили возможные доходы граждан от продажи информации о себе.

Израйлит оценивает реальные как «несколько» тысяч в год, а Оганесян обратил внимание на то, что законопроект «откровенно» выгоден банкам, операторам связи и интернет-сервисам.