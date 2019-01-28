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Макаревич высказался против возрождения худсоветов 

РИА Новости + ещё 4 48 минут назад
Фото: Р-Спорт
Музыкант и народный артист РФ Андрей Макаревич высказался против возобновления практики с худсоветами.
Ранее народный артист РСФСР, актер и певец Михаил Боярский в беседе с РИА Новости выступил за создание худсоветов, которые могли бы заняться оценкой достоинств произведений кино и театра.
"Я не могу сказать, что надо делать, но я точно знаю, чего не надо делать. Потому что просто стыдно в течение одной жизни несколько раз наступать на одни и те же грабли. Я отлично помню, как с группами боролись 40 лет назад и 30 лет назад, и к чему это привело — тоже очень хорошо помню… Я очень хорошо помню, чем кончались худсоветы, потому что, вроде бы здорово, когда коллеги тебе по-дружески советуют и обсуждают результат твоего труда, а заканчивается тем, что председателя худсовета вызывают в кабинет… Мне кажется, что мы обязаны этого избежать", — сказал Макаревич на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре в понедельник.
Художественный совет во времена СССР представлял собой коллегиальный орган в театрах, творческих союзах и других организациях, выносящий суждения о художественной ценности произведения, репертуара и прочих достоинствах произведения.
Худсоветы составлялись из членов союзов композиторов, писателей, кинематографистов, а также партийных и комсомольских функционеров, заинтересованных в искусстве. Не прошедшие отбор на худсовете произведения, как правило, не становились достоянием общественности.
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Общество , Андрей Макаревич , Михаил Боярский , Госдума , РИА Новости
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