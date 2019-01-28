Минюст предложил не наказывать за «вынужденную коррупцию»

Министерство юстиции России предложило внести поправки в законодательство о коррупции, предусматривающие освобождение граждан от ответственности за нарушения, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы.

В том случае, если установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии вины, действие лица не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение, считают в Минюсте.

Соответствующие изменения предлагается внести в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие законодательные акты Российской Федерации. Уведомление о завершении разработки законопроекта размещено на портале нормативных правовых актов.

В пояснении к документу говорится, что «в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин». При этом в законодательстве в этих случаях освобождения от ответственности не предусмотрено.