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Минюст предложил не наказывать за «вынужденную коррупцию» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции России предложило внести поправки в законодательство о коррупции, предусматривающие освобождение граждан от ответственности за нарушения, обусловленные обстоятельствами непреодолимой силы.
В том случае, если установлены обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии вины, действие лица не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение, считают в Минюсте.
Соответствующие изменения предлагается внести в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и другие законодательные акты Российской Федерации. Уведомление о завершении разработки законопроекта размещено на портале нормативных правовых актов.
В пояснении к документу говорится, что «в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, не возможно в силу объективных причин». При этом в законодательстве в этих случаях освобождения от ответственности не предусмотрено.
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Общество , Минюст РФ
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