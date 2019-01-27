В Ярославле ввели бесплатный проезд на транспорте для автомобилистов

Автовладельцы смогут бесплатно ездить на всех видах общественного транспорта в Ярославле из-за снегопада — мэрия города с 28 января вводит акцию "Снежный билет", сообщается на официальном портале города.

"В связи с продолжительными снегопадами мэрия города Ярославля 28 января вводит акцию "Снежный билет". Все автовладельцы смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства", — говорится в сообщении.

Сообщается, что выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Кроме того, это поможет городским властям организовать качественную уборку города и вывоз снега.

Мэрия города Ярославля призывает автовладельцев не препятствовать уборке города и воспользоваться условиями проводимой акции, добавляется в сообщении.