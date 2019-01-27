России требуется федеральная целевая программа «Тёплый сортир»

Последние остатки дурных советских традиций с большим трудом изгоняются из Евросоюза . ЕК угрожает Литве наказанием за отсутствие централизованной канализации в деревнях. При этом Россия остается настоящим оплотом туалетов типа «сортир» и тоже должна срочно что-то предпринять.

Еврокомиссия намерена оштрафовать Литву за невыполнение требования о строительстве централизованной системы водопровода и канализации в населенных пунктах, где больше 2000 населения. На это стране надо 100 миллионов евро, а где их взять — неясно.

Пока что литовские власти сделали ставку на вымирание и обезлюдение территорий. Из сельской местности и малых городов люди бегут даже быстрее, чем из крупных — 2018 году в Литве было 75 населенных пунктов, в которых проживало больше 2000 жителей, в этом году их останется 66. Таким образом, через какое-то время проблема решится естественным образом. Из поселений без канализации люди переберутся в более крупные, где канализация уже есть с советских времен, а прокладывать удобства там, где живёт меньше 2000 человек, власти уже не обязаны.

Параллельно новости про обязание литовских властей обеспечить своим гражданам чистую воду и тёплые сортиры появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге более 120 тысяч человек пользуются удобствами во дворе. Речь, понятное дело, идёт не о центральных районах, а о городах-спутниках, а также сельских населенных пунктах, юридически входящих в состав города на Неве. Подключиться к канализации можно, но очень дорого — 300 тысяч рублей с домовладения или даже квартиры в многоквартирном доме.

В России, в отличие от Евросоюза, нет четко прописанных норм, по которым в населенных пунктах с определенным числом жителей должна быть стопроцентная возможность подключения к канализации. К тому же, учитывая нарезку наших муниципалитетов, в городское поселение может входить одновременно старый советский район с централизованной канализацией, новый коттеджный район с индивидуальными септиками и деревня с выгребными ямами.

Новых данных по обеспеченности канализацией тоже нет — по интернету ходят разнообразные страшилки, придуманные где-то на Украине или западнее. Последняя заслуживающая доверия официальная информация Росстата была опубликована почти 6 лет назад, в 2013 году. Тогда 67,6% домохозяйств в стране имели центральную канализацию. Аналогичный уровень, по данным Евростата, был достигнут в Италии (69% населения), Португалии (70%) и Чехии (76%).

При этом теплый туалет дома имели 89% жителей городов и только 35% живущих в сельской местности.

На первых местах по обеспеченности центральной канализацией — жители столиц и северных регионов, на последних — кавказские и другие национальные республики: в Ингушетии лишь 14,9% домохозяйств имеют унитазы, в Чечне — всего 19,2%, а в Дагестане — 31,3%. В Республике Алтай имеют доступ к канализации лишь 23,7%, домохозяйств, в Туве — 29,9%, в Калмыкии — 37,9%.

Ситуация, с тех пор несколько изменилась к лучшему: средняя стоимость строительства септика составляет несколько десятков тысяч рублей, и многие этой возможностью воспользовались. Конечно, для сельской местности это большие деньги, но установщики готовы работать в рассрочку, плюс помогают городские родственники.

Тем не менее, говорить о полном решении «канализационной проблемы» в России никак нельзя. Более того, нет даже программы, условной «ФЦП „Тёплый сортир“, призванной решить в XXI веке проблему удобств во дворе.

Почему это важно? Потому что доступ к подобным базовым и привычным для городского человека благам цивилизации меняет само отношение к жизни в сельских населенных пунктах. Если у человека есть тот же или хотя бы близкий к городскому набор бытовых благ, он не будет стремиться уехать из деревни.

Россия — очень большая страна с небольшим для принадлежащей нам территории количеством населения. Идея собрать всех граждан страны в нескольких мегаполисах просто опасна из-за неизбежного одичания и деградации заброшенных территорий.

Разумеется, невозможно и не нужно строить централизованные канализации и очистные сооружения в деревнях, где живут несколько десятков человек. А вот предоставить рассрочку на установку септика или даже субсидию — вполне реально.

Не надо пытаться опередить Европу. Но взять как ориентир их нормы и обеспечить возможность для подключения к канализации для всех жителей населенных пунктов, где живут более 2000 человек — вполне реально для федерального бюджета (муниципальные и региональные не справятся).

Тёплый сортир для каждого гражданина России может показаться неблагородной целью на фоне лунной базы или промышленного применения блокчейна. Но если лунная база над нами и блокчейн вокруг нас не будут подкреплены достойной бытовой культурой в деревнях и сёлах, этот глобальный перекос рано или поздно приведёт к постапокалиптичным пейзажам из „Дикого Макса“ или „Кин-Дза-Дза“, кому что ближе. Высокие технологии для одних и пластиковая каша и драка за спички и воду — для других.

ФЦП „Тёплый сортир“ действительно назрела. Да и как-то несолидно отставать от Литвы по числу унитазов на душу населения.