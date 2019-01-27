Саратовских учителей выгнали на мороз собирать снег в мешки

Учителей одной из саратовских школ выгнали на субботник в мороз, и им пришлось собирать снег в мусорные мешки. Об этом сообщает "URA.Ru".

Как отмечается, инцидент вызвал волну комментариев после того, как фотографии появились в твиттере.

"Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?", — говорится в комментарии в посту.

Подчеркивается, что некоторые люди отнеслись к этому случаю с юмором.

"Снег же разрешат домой взять бесплатно, можно на воде сэкономить, неужели непонятно", — написал один из пользователей.

Одна женщина узнала по фотографии здание, и написала, что речь идет о 95-ой школе.

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