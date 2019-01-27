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По Крымскому мосту пустят пригородные поезда 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и Крымом начнут курсировать пригородные поезда. Планируется запустить четыре пары электричек между Анапой и Феодосией.
По сведениям ФГУП "Крымская железная дорога", больше всего поездов дальнего следования будут ходить в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Станциями назначения будут Симферополь, Севастополь, Феодосия и Евпатория. Из Москвы в Симферополь могут запустить двухэтажный состав, передает РИА Новости.
Также в планах пустить поезда из Кисловодска в Феодосию и Севастополь, из Мурманска в Симферополь. Кроме этого, на полуостров по железной дороге можно будет доехать с Урала, готовится маршрут Екатеринбург — Симферополь.
Движение поездов по Крымскому мосту откроется в конце 2019 года.
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Общество , РИА Новости , Анапа , Краснодарский Край , Республика Крым
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