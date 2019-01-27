По Крымскому мосту пустят пригородные поезда

После ввода в строй железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем Крымом начнут курсировать пригородные поезда. Планируется запустить четыре пары электричек между Анапой и Феодосией.

По сведениям ФГУП "Крымская железная дорога", больше всего поездов дальнего следования будут ходить в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга. Станциями назначения будут Симферополь, Севастополь, Феодосия и Евпатория. Из Москвы в Симферополь могут запустить двухэтажный состав, передает РИА Новости

Также в планах пустить поезда из Кисловодска в Феодосию и Севастополь, из Мурманска в Симферополь. Кроме этого, на полуостров по железной дороге можно будет доехать с Урала, готовится маршрут Екатеринбург — Симферополь.

Движение поездов по Крымскому мосту откроется в конце 2019 года.