В ГД прокомментировали увольнение чиновницы, пославшей учителей убрать снег

Ранее представитель саратовской мэрии Татьяна Плющева сообщала РИА Новости , что коллектив школы №95 в период отмены уроков убирал снег после сильного снегопада, помогая дворникам. По ее словам, учителя занимались уборкой снега не больше часа. Скандальная ситуация вызвала общественный резонанс. Глава Саратова Михаил Исаев назначил проверку, по итогам которой уволена начальник отдела образования Октябрьского района города, а ее непосредственному руководителю и директору школы объявили выговоры.

"Может, жесткий, но справедливый вывод сделан по истории с 95-й школой — увольнение районного чиновника и выговоры ответственным лицам. Учителя должны учить, врачи — лечить, а чиновники — грамотно организовать уборку города. Уверен, разделение обязанностей социального блока правительства усилит ответственность зампреда по социалке", — написал Панков в своем Telegram-канале.

"Традиция соцсферы гонять учителей и всех работников на уборку снега, митинги и праздники досталась Исаеву в наследство от предыдущих мэров… Исаеву непросто искоренять такое. Но настрой его виден — не допускать потребительского отношения и помех учебному процессу", — добавил депутат.

С начала зимы в Саратове выпало свыше трехмесячной нормы осадков. Занятия в школах в минувшие пятницу и субботу отменялись из-за метели и мороза.