Чиновница пояснила свои слова о вкладе в бюджет

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Глава подмосковного СПЧ пояснила свои слова о бюджете 

РИА Новости 50 минут назад
Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич заявила, что ее слова о бюджете вырвали из контекста. Об этом она написала в Facebook.
Глава подмосковного СПЧ заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет
Ранее в Сети появилось видео встречи чиновницы с жителями подмосковного Королева. На мероприятии подняли вопрос о восстановлении исторического квартала города за счет средств федерального бюджета, на что Юденич сказала:
"Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?".
По словам Юденич, речь шла исключительно о конкретных архитекторах и их финансовых запросах на "футуристические проекты", а не россиянах в целом.
Как пояснила чиновница, один из архитекторов заявил, что для выселения из квартала всех жителей и создания музея нужен миллиард рублей. На это она ответила, что "в современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно".
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Общество , Видео , Совет по правам человека , Московская область
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