Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия — Анапа, сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
"Планируется курсирование 4-х пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия — Анапа", — сообщили в ведомстве.
Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по маршрутам Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Санкт-Петербург — Феодосия, Кисловодск — Феодосия, Кисловодск — Севастополь, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь). Один из поездов по маршруту Москва — Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов, сообщили в ведомстве.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.