По Крымскому мосту запустят движение пригородных поездов

Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия — Анапа , сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Планируется курсирование 4-х пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия — Анапа", — сообщили в ведомстве.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по маршрутам Санкт-Петербург — Севастополь, Москва — Симферополь, Москва — Феодосия, Москва — Евпатория, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Санкт-Петербург — Феодосия, Кисловодск — Феодосия, Кисловодск — Севастополь, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь). Один из поездов по маршруту Москва — Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов, сообщили в ведомстве.