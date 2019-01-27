Россияне довольны работой МФЦ 

Жители России со временем всё лучше оценивают работу многофункциональных центров и всё чаще обращаются туда для решения своих проблем.
Менее четырёх процентов оказанных в МФЦ услуг не получили оценку «хорошо» и «отлично» в 2018 году. Число услуг, входящих в категорию «Мои документы» также выросло. Эксперты связывают рост популярности МФЦ среди населения расширением их возможностей. За 2018 год число оказываемых центрами услуг выросло на 30 пунктов. За прошедший год гражданами было оценено на 63% госуслуг больше, чем за предыдущий ему — 29,6 млн Ранее News.ru писал о том, что Федеральная антимонопольная служба уличила в непрофильной деятельности один из многофункциональных центров. Учреждение продавало полисы ОСАГО, что, по мнению антимонопольщиков, могло привести к ограничению конкуренции на рынке страховых услуг.