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Российских учителей отправили собирать снег в мешки для листвы 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Twitter
В Саратове учителей школы заставили собирать снег в мешки, как опавшую листву. Об этом сообщает «Ura.ru».
Фотография и запись появились в Twitter-аккаунте «Папа дирекшионера» в пятницу, 25 января. На ней запечатлена группа женщин, работающих во дворе перед зданием.
«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?», — говорится в подписи к фото.
Одна из комментаторов Наталья Васнецова узнала здание, запечатленное на фото.
«Узнаю Саратов. 95-я школа», — отметила она. Ее слова подтвердили еще несколько человек.
Региональный портал Susanin отмечает, что в ночь на 25 января на Саратов обрушился снегопад, вызвавший коллапс: автомобили не могли проехать по дорогам, встали трамваи и даже электрички. Были отменены несколько авиарейсов, остановлено движение поездов дальнего следования. Занятия в нескольких школах остановили. При этом уборкой снега никто, со слов жителей города, не занимался. Поэтому руководство многих предприятий вывело своих работников на уборку снега на прилегающей территории.
Вечером 25 января в сети появилась петиция с требованием отправить в отставку губернатора Саратова Валерия Радаева, оказавшегося не способным организовать нормальную работу города.
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Общество , Валерий Радаев , Саратов
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