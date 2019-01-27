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Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Германии выделит 12 миллионов евро на модернизацию ветеранского госпиталя и создание германо-российского центра в Санкт-Петербурге, а также для блокадников. Об этом сказано в сообщении германского МИД, его текст приводит в воскресенье, 27 января, РИА Новости.
Заявление приурочено к памятной дате — 75 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом.
Министры иностранных дел Германии и России Хайко Маас и Сергей Лавров поприветствовали решение властей.
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Общество , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Германия , Санкт-Петербург
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