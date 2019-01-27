Германия выделит блокадникам Ленинграда 12 миллионов евро

Правительство Германии выделит 12 миллионов евро на модернизацию ветеранского госпиталя и создание германо-российского центра в Санкт-Петербурге , а также для блокадников. Об этом сказано в сообщении германского МИД , его текст приводит в воскресенье, 27 января, РИА Новости

Заявление приурочено к памятной дате — 75 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом.