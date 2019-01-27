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Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля

Новый музей Салтыкова‐Щедрина появился в Подмосковье 

360tv.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина открыли в селе Спас-Угол Талдомского городского округа, сообщил корреспондент «360».
Долгие годы музей в честь писателя ютился в половине родового храма семьи Салтыковых, построенного матерью писателя в селе Спас-Угол. С появлением полноценного музея восстановилась историческая справедливость. Спас-Угол вошло во все российские и мировые исторические, литературные источники как родина Салтыкова-Щедрина.
Ледяные фигуры на входе в музей напоминают некоторые образы писателя из его знаменитых сказок.
Работы по созданию нового музея начались в 2018 году по инициативе главы Талдомского городского округа Владислава Юдина.
«Нам было очень важно создать такой музей, которого нигде нет, чтобы придать уникальность нашей территории. Мы добились результата, мы сможем привлекать туристов — это одна из главных задач», — отметил Владислав Юдин.
Этим летом при музее откроют кафе, в котором посетителей будут кормить блюдами по семейным рецептам Михаила Евграфовича.
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Общество , Владислав Юдин , Московская область
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