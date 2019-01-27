В Германии просят забыть про туалетную бумагу

Использование туалетной бумаги, которая тоннами отправляется в канализационные трубы через унитазы, отражается на экологической ситуации планеты. Издание Süddeutsche Zeitung предлагает немцам задуматься о новых предметах интимной гигиены.

Германии среднестатистическая семья тратит 93 рулона в год. Причем производители используют, как правило, специально для этих целей срубленные деревья. Вторичное сырье, по их словам, не соответствуют высоким критериям отбора.

Прежде чем древесина пройдет обработку и станет предметом быта, она должна пройти многоэтапную процедуру. Это влечет за собой большие убытки. Однако, как сообщается в материале, немцы не знают настолько же эффективного и удобного способа, как туалетная бумага.

«В странах, где преобладает бедное население, люди держат рядом с туалетом емкости с водой. При необходимости они опускают руки туда и решают тем самым проблему», — говорится в статье.

Автор предлагает достойную замену туалетной бумаге — биде, поскольку, по ее словам, европейцы, привыкшие к благам цивилизации, побрезгуют перенимать опыт стран третьего мира.