В России отвергли идею немцев отказаться от туалетной бумаги

Прогрессивная европейская мысль не стоит на месте и продолжает искать способы оказывать на природу менее разрушительное влияние. Так, немецкие СМИ предложили людям отказаться от использования туалетной бумаги.

Борцы за чистоту природы имеют сильное политическое влияние в Германии. Именно они, уверены эксперты, стоят за закрытием в стране атомных и угольных электростанций, запретом на автомобили на дизельном топливе и другими тяжелыми для экономики и простых граждан страны последствиями "зеленой волны".

Сокращаются рабочие места, население вынуждено платить больше за свет, тепло и воду, а также отказываться от ставших привычными вещей. Однако и на этом самые прогрессивные сторонники охраны окружающей среды останавливаться не намерены.

Так, в немецком издании Jetzt была опубликована статья журналистки Лары Тиде, в которой она призвала соотечественников перестать пользоваться туалетной бумагой. Она заметила, что более половины подобной продукции производится не из переработанного материала — в дело идут срубленные специально для этих целей деревья, передает РИА Новости . Кроме того, на транспортировку сырья, производство и утилизацию туалетной бумаги уходит огромное количество ресурсов и энергии, что также вредит экологии.

Опасна туалетная бумага, уверена журналистка, и для самого человека. По ее словам, использование альтернативных способов гигиены сокращает риск возникновения аллергии и раздражения кожи, а также укрепляет здоровье.

Специалисты, однако, уверены, что в России до принятия столь прогрессивной идеи пройдет еще много времени.

"Как бы инновационно ни звучало предложение отказаться от туалетной бумаги, для России сегодня эта тема не актуальна, потому что она далека от наших реалий", — цитирует НСН бизнес-омбудсмена по экологии и природопользованию Ильдара Неверова.