Алтайская чиновница объяснила свои слова о «завышенных требованиях» учителей

В сети набирает популярность очередной скандал. Чиновница с Алтая назвала недовольство учителей зарплатой в 9 тысяч «завышенными требованиями». По ее словам, педагоги в начале карьеры «ничего из себя не представляют», но «хотят Mercedes». Это не первый скандал, связанный с неосторожными высказываниями чиновников. Недавно председатель Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что после 30 лет женщинам не нужны деньги.

Чиновница с Алтая сочла недовольство учителей зарплатой в 9 тыс. «завышенными требованиями». Об этом начальник молодежного управления администрации Алтайского края Екатерина Четошникова заявила в интервью, опубликованном на сайте алтайского издания Amic.ru.

Жалобы молодых педагогов глава молодежи Алтая описала словами «дайте мне все и сразу».

По ее мнению, учителя на старте карьеры «ничего из себя не представляют», но «хотят Mercedes».

Об этом она заявила в разговоре с местным журналистом, где речь пошла о критическом оттоке молодежи из региона в связи с поисками лучшей жизни и зарплаты.

Остановить этот отток можно, если создать условия, интегрировать ресурсы и использовать специальные программы, считает она. Однако журналист на это отметил, что начинающих учителей, которые получают 9 тысяч рублей, раздражают чиновничьи «схемы и программы».

«Завышенные требования это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу «Мерседес», адекватность должна быть во всем», — заявила Четошникова.

Реакция соцсетей на интервью была бурной, и чиновнице пришлось извиняться.

Екатерина Четошникова объяснила свое резонансное высказывание исключительно собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.

«Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — заявила РИА «Новости» Четошникова.

При этом она подчеркнула, что ей «конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».

«Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», — заключила Четошникова.

Так, в прошлом году теперь уже уволенная министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова оказалась в центре скандала после того, как заявила, что 3,5 тыс. руб. достаточно «для минимальных физиологических потребностей». На злополучном для чиновницы заседании обсуждался законопроект об увеличении прожиточного минимума пенсионеров. Министр предложила повысить его на 288 руб., тогда как депутаты — на 500 руб.

Как поясняла Соколова, увеличивать прожиточный минимум для неработающих пенсионеров на 500 руб. не нужно, поскольку «макарошки стоят всегда одинаково».

Но сама министр отказалась участвовать в эксперименте и жить на 3,5 тыс. рублей в месяц, поскольку «статус министра этого не позволит».

После этого саратовский депутат Николай Бондаренко, который в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей, поделился результатами эксперимента.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность — это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», — описал депутат последствия своего опыта.

Также в прошлом году скандальное заявление сделала экс-руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. По ее словам, государство «ничего не должно» подрастающему поколению. Чиновница уточнила, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, которое не просило их рожать.

При этом из ее декларации выяснилось, что за 2017 год она заработала более полутора миллионов рублей. Годом ранее ее годовой доход и вовсе составил 4,25 млн руб.

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева недавно прославилась в соцсетях после того, как прокомментировала недавно решение в отказе выплат на первого ребенка новгородкам старше 29 лет. Она заявила, что «после 30 лет женщина понимает, что ей деньги не нужны, а нужен малыш». Так она аргументировала отказ в денежном поощрении в 100 тыс. руб. тех, кто рожает после 29 лет.

Напомним, депутаты Новгородской облдумы одобрили региональный проект «Первый ребенок», предусматривающий выплату 100 тыс. рублей россиянкам моложе 30 лет.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — считает 52-летняя Писарева.

Елена Писарева родилась 20 января 1967 года в городе Новгороде. Как выяснилось из ее декларации, в 2017 году чиновница заработала 2,145 млн руб. Кроме того, депутат имеет квартиру площадью более 84 кв. и нежилое помещение площадью 5,1 кв. м (в более поздних декларациях указывается, что это подвал).

Ее супруг за тот же период заработал 826 тыс. руб. При этом у него есть земельный участок площадью 1500 кв. м (в более поздних декларациях указывается его назначение — «огородный»). Кроме того, он владеет легковым автомобилем Mazda CX-5.