Голая женщина пробежалась по улице в мороз

Необычный инцидент произошел в городе Белорецк в Башкортостане. По улицам населённого пункта пробежалась босиком и абсолютно нагая женщина. Забег был стремительный, так как столбики термометров в Белорецке к этому моменту опустились до минус 20 градусов.

На вопросы очевидцев молодая женщина, которой на вид около 30 лет, не отвечала. Фотографии и видео её поступка опубликованы в социальных сетях и вызвали общественный резонанс. Комментаторы «забега» считают, что дама проиграла спор либо у неё психическое расстройство.

Стоит отметить, что некоторые женские тренеры по психологии и личному развитию дают своим ученицам такие задания. В их числе: пробежать голой по улицам, прийти голой в бар и попросить кружку кофе, а также просить незнакомцев сфотографировать в голом виде на фоне какого-нибудь здания. По мнению коучей это поможет женщинам поднять самооценку за счёт понижения значимости общественного осуждения.

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