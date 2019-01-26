«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену

Попов заявил, что на Скабееву напали рогули

Ведущий программы «60 минут» и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов назвал «рогулями» украинского журналиста и делегата, толкнувших и оскорбивших его жену. Несмотря на широкий резонанс, представители Украины извиняться перед Скабеевой отказались. Примечательно также молчание со стороны европейского сообщество, которое никак не отреагировало на инцидент.

Евгений Попов прокомментировал инцидент в ПАСЕ, когда журналистку и по совместительству его жену Ольгу Скабееву сначала толкнул украинский представитель СМИ, а затем то же самое сделал член украинской делегации, сообщает ФАН. Попов заступился за супругу и назвал ее обидчиков «рогулями» (жаргонизм, который на Украине используют для обозначения «проявления самоуверенной малокультурности», вульгарности — прим. «Газета.Ru» ).

«В случае с Ольгой очевидно, что этот «рогуль» применил насилие к журналисту. Следом вступился депутат Верховной Рады Береза, а уже потом вице-спикер Рады Ирина Геращенко благодарит в Facebook за физическую поддержку», — написал Попов на своей странице в социальной сети.

Тем не менее, несмотря на широкий резонанс и осуждение со стороны общественности, представители Украины не посчитали нужным извиниться за свои действия. Как заявил украинский делегат ПАСЕ Сергей Сидоренко , у него просто «сдали нервы». «Этот Сергей, который толкнул, пишет пост — «Я молодец. Я ни о чем не жалею. Наверное, я поступил… так больше поступать не буду, наверное, я нарушил какие-то нормы этики». Там куча-куча оскорблений в адрес Ольги. Тем не менее, он говорит, что поступил неправильно. Испугался. Депутат Верховной Рады Береза пишет ему в комментариях — «не бойся, тебе ничего не будет», — рассказал Попов в своем посте.

Как отметил ведущий, все произошедшее является действительно серьезным правонарушением, на которое уже обратили внимание ПАСЕ, сообщает НСН. Однако европейское сообщество пока не высказало никаких комментариев, пропустили мимо это сообщении и зарубежные СМИ. Попов уверен — если бы российский политик обошелся подобным образом с иностранным журналистом, дело бы закончилось новым пакетом санкций для РФ.

«То есть, применено насилие, были произнесены оскорбления, совершены по нашим кодексам административные правонарушения. Эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, на мой взгляд, обязана дать оценку произошедшему. Дальше будем исходить из того, что они скажут. А если не скажут, всё будет окончательно ясно», — написал телеведущий.

Напомним, что инцидент произошел во время интервью вице-спикера рады Ирины Геращенко, после того, как в ПАСЕ состоялось обсуждение резолюции по инциденту в Керченском проливе. В тот момент, когда Скабеева пыталась задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах, редактор украинского издания «Европейская правда» оттолкнул журналистку от политика. Затем его примеру последовал представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, который преградил ей путь к Геращенко и оскорбил. После того как Скабеева попросила депутата объяснить свой поступок, он в ответ удивился, почему Россия отправляет журналистов в ПАСЕ, если не хочет «отдавать Крым».

«Раньше в европарламенте драться было не принято, но это до появления делегатов от Украины», — говорится в посвященном инциденту сюжете в программе «Вести».

В то время как остальное зарубежное сообщество предпочитает молчать, на инцидент отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров . «Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношение российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?» — задался вопросом Кадыров в своем телеграм-канале.

Кроме того, глава Чечни также завуалированно пригрозил Березе оплеухой, если тот не извинится перед российской журналисткой. «А Березе следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!» — сделал предупреждение Кадыров.