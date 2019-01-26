Российская пара разработала кондитерский бренд сладостей из сибирских шишек

В Сибири супруги создали кондитерское производство, разработав бренд сладостей и сувениров из шишек, пишет РБК.

В 2018 году проект принес им 570 тыс. руб. чистой прибыли, теперь предприниматели решили превратить свои сладости в массовый продукт.

Три года назад 31-летняя Татьяна Соловенюк и 35-летний Денис Пчельников, поняли, что можно заработать на обычных шишках, которые лесозаготовительные компании обычно сжигают за ненадобностью. Их основатели проекта «Озорная шишка».

пускают на варенье, конфеты и несколько других видов продуктов. Затея оказалась гораздо более выгодной, В прошлом году их продукция стала продаваться не только в Сибири, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

Для варенья используются свежие шишки длиной не более 2 см. Их собирают с конца мая до начала июня.

Идея не ограничиваться только вареньем родилась внезапно. Кто-то из знакомых предложил сделать подарочную шоколадную конфету из самой шишки, так, помимо мармеладных конфет, которые делают из остатков сиропа от производства, стали выпускать шишку в шоколаде.