Начались региональные полуфиналы конкурса «Лидеры России»

Во Владивостоке и в Пятигорске начались региональные полуфиналы очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. Этот конкурс— один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», учрежденной указом Владимира Путина в мае 2018 года.

Как отметил, Кожемяко конкурс дает новые возможности активным, инициативным людям, ориентированным на карьерный рост и созидание.

«Мы формируем резерв из управленцев, где полуфиналисты получают право вне конкурса сразу зачисляться в кадровый резерв. Именно из этого кадрового резерва формируются и управленцы государственного, муниципального уровня.

Так было и в Амурской области: и Александр Козлов, и Василий Орлов как раз состояли в кадровом резерве и выросли до уровня губернаторов. Все начиналось вот с таких площадок. Поэтому у вас все впереди», —сказал Кожемяко, добавив, что управленцы как раз имеют массу возможностей реализоваться в Приморском крае, «в составе крупных государственных корпораций и частных компаний».

Кроме того, именно этот регион дает широкие возможности для различных проектов. Государство принимает активные меры для его развития и интеграции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: оформление безвизового режима, электронное оформление виз, режим свободного порта, территории опережающего развития.

Комиссаров отметил, что за время, прошедшее с первого полуфинала на Дальнем Востоке, конкурс изменился. Так, повышена верхняя возрастная планка для участников. Раньше могли участвовать только руководители не старше 50 лет, теперь — 55 лет. В очных этапах конкурса 2018-2019 года стало больше заданий из реальной практики наставников и компаний-партнеров.