Сенатор вызвал на дуэль толкнувшего Скабееву депутата Рады

«Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой», — приводит его слова Ura.ru.

Морозов также озвучил условия дуэли, предложив Березе выбрать «любое оружие мира», а сам пообещал прийти с пистолетом Ивана Козлова «Удав».

Напомним, в четверг Береза оскорбил российскую журналистку и толкнул ее. Инцидент попал на видео. Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за Скабееву и обратил внимание, что если бы подобное произошло в России с украинской журналисткой, то «весь западный мир гудел бы». При этом в Совете Европы никак не стали реагировать на происшествие.

Сама Скабеева также обратила внимание на то, что реакция на инцидент была бы совсем иной, случись такое с иностранной журналисткой.