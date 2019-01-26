Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор вызвал на дуэль толкнувшего Скабееву депутата Рады 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 5 минут назад
Фото: ТАСС
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов вызвал на дуэль члена украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березу, толкнувшего и обозвавшего российскую телеведущую Ольгу Скабееву.
«Депутат Борислав Береза, вы не мужчина, а животное. Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой», — приводит его слова Ura.ru.
Морозов также озвучил условия дуэли, предложив Березе выбрать «любое оружие мира», а сам пообещал прийти с пистолетом Ивана Козлова «Удав».
Напомним, в четверг Береза оскорбил российскую журналистку и толкнул ее. Инцидент попал на видео. Глава Чечни Рамзан Кадыров вступился за Скабееву и обратил внимание, что если бы подобное произошло в России с украинской журналисткой, то «весь западный мир гудел бы». При этом в Совете Европы никак не стали реагировать на происшествие.
Сама Скабеева также обратила внимание на то, что реакция на инцидент была бы совсем иной, случись такое с иностранной журналисткой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Хватит кормить африканских януковичей Свидетель по делу Серебренникова раскрыл схему по обналичиванию денег Меркель признала сохранение антисемитизма в германском обществе
Комментарии
Общество , Игорь Морозов , Рамзан Кадыров , Иван Козлов , Совет Европы , РИА Ura.ru , Рязанская Область
Читайте также
Видео
Взрыв в кафе под Саратовом: десятки пострадавших
Происшествия Катастрофы
Европа выдвинула Мадуро ультиматум
В мире Европа
«Надеемся, Россия сможет понять ветер перемен в Венесуэле»
В мире Статьи
Голая женщина пробежалась по улице в мороз
Общество
РФ выступила против США в ООН
Политика Африка
Чиновница объяснилась за скандальную фразу об учителях
Общество
Арестованную Савченко выдвинули в президенты
В мире Украина
Захарова отреагировала на ультиматум европейских стран
Политика
Театр «Школа современной пьесы» открылся после реставрации
Новости Москвы
«Этот „рогуль“ применил насилие»: Попов заступился за жену
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение