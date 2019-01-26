Познер рассказал о небывалом разделении в США

В настоящее время Америка разделена как никогда, между либералами и людьми нижнего-среднего классов возникает ненависть, рассказал журналист Владимир Познер

«Они его (Дональда Трампа — прим. ВЗГЛЯД) выбрали, то есть это уже определенный ответ, что когда они за него голосовали, очевидно, они считали и надеялись, что он сделает то, что он обещал», — сказал Познер, отвечая на вопрос о том, довольны ли американцы избранием Трампа президентом США.

Познер отметил, что многое из сказанного Трампом во время дебатов понравилось американцам, преимущественно людям «нижнего-среднего класса, то есть это не интеллигенция». По его словам, та самая «средняя Америка» осталась без работы на фоне глобализационных процессов, когда производства переносились в Китай и Мексику.

«У людей ощущение, что их забыли, что Вашингтону не до них, очень сильно росло в этих людях. А Трамп говорил, что он о них думает и что он всех вернет, заставит вернуть производства в Америку, что он сделает так, что будет работа. Поэтому за него и голосовали», — объяснил Познер, выразив уверенность в том, что те, кто голосовал за Трампа в 2016 году, и сейчас отдали бы за него свой голос, ведь он старается выполнять данные обещания.

В то же время либеральная, демократическая Америка была сокрушена после победы Трампа, рассказал Познер. «Они ненавидят его и считают, что для Америки это страшно опасный человек, который по сути дела уничтожает американскую демократию своими решениями. Но они в меньшинстве, как и всякая интеллигенция», — заметил журналист.

«То, что Америка разделена как никогда, (…) [что] возникает чувство почти что ненависти между этими двумя группами, — это правда. Страна очень сильно разделена», — заключил Познер.

Ране Познер заявлял, что «подозрительное» отношение к россиянам на Западе является проявлением русофобии, но это реакция на «пропаганду», «очень мощную политику» и «определенные действия» самой России.