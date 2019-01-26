Глухому с рождения парню помогли осуществить заветную мечту о сцене

В Воронеже глухому с рождения юноше помогли воплотить в жизнь мечту о большой сцене.

Ученика Новоусманского техникума Ивана Кулакова пригласили на прослушивание в уникальный воронежский «Театр равных», где на одной сцене играют здоровые актеры и ребята с особенностями здоровья. Об этом сообщает РИА Воронеж.

Иван учится в техникуме на автомеханика, но мечтает о театральной сцене. Он написал об этом волонтерам благотворительного государственного проекта «Мечтай со мной».

Иван живет в Бутурлиновке с матерью и братом. Он второй год учится в техникуме на механика. Всего здесь получают профессию 14 глухих ребят. Педагоги говорят, что Иван давно тянется к прекрасному и ему необходимо помочь реализоваться.

«Театр равных» существует в Воронеже пять лет. В труппе числятся актеры с особенностями здоровья. Есть, кто плохо слышит, и те, у кого проблемы с речью. Но актера, который одновременно не говорил бы и не слышал, ранее не было.

Иван уже подготовил и показал режиссеру «Театра равных» Николаю Кодинову несколько этюдов, выполнил стандартные задания.

«Если Ивана примем в труппу, то с ним надо будет много работать, намного больше, чем с другими актерами. Мне, как режиссеру, и актерам придется выучить основы языка жеста, чтобы был контакт на репетициях, спектаклях… Мы подумаем, как можно будет привлечь Ваню», — сказал режиссер.

Российские волонтеры запустили проект по исполнению желаний «Мечтай со мной». Главная идея — в реализации желаний детей от 3 до 17 лет и пожилых людей от 70 лет. Желания можно передать через волонтеров в медицинских и социальных учреждениях, а также заполнить анкету на сайте мечтайсомной.рф.

Специалисты изучают поступившие заявки и связываются с теми, кто может помочь в исполнении мечты.