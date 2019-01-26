Перебравшийся в Калмыкию австриец строит люксовые юрты

Австриец Клеменс Ауэр перебрался на постоянное место жительства в Калмыкию и строит туристическое поселение-хотон с гостевыми юртами. О европейце, влюбившемся в степную Россию, рассказывает РГ.

Клеменс — программист, который не смог достойно трудоустроиться в Европе из-за высокой конкуренции.

«Поэтому я пошел на собеседование в международную компанию, которая работала в России. А когда меня туда взяли, я просто влюбился в вашу страну», — рассказал австриец.

По его словам, на Западе сейчас сложно самореализоваться.

«С одной стороны, там вроде бы все есть, все готово, все красиво, все уже построено и хорошо работает. Но именно поэтому очень трудно создавать что-то свое, новое. Там все ниши давно заняты, а здесь — огромный потенциал, которого зачастую вы сами не видите», — объяснил Клеменс.

В РФ поначалу тоже не все складывалось гладко. В 2014 году фирма, пригласившая Клеменса, рассылать резюме, указывая желательное место работы — Россия.

Так молодой человек снова попал в нашу страну. Во второй приезд Клеменс женился, сейчас у него двое сыновей.

Супруга родом из Калмыкии, поэтому пара перебралась в Элисту. Здесь предприимчивый европеец обратил внимание на нехватку комфортабельных гостиничных мест. Он решил создать отель с национальным колоритом, что-то вроде гостиницы и турбазы. Основная идея — взять лучшее из того, что за многие тысячелетия создали кочевники, и объединить с достижениями XXI века.

Теперь Клеменс создает под Элистой туристический комплекс-хотон из комфортабельных юрт. Каждая — на 80 квадратных метров, рассчитана на двух человек. Эти юрты со всеми удобствами: в задней части оборудуются туалеты и ванные, теплые полы. Вместо традиционного отверстия для дыма от очага — стеклянный колпак, через который можно смотреть на степное небо и звезды.

В свой бизнес-проект Клеменс вложил немало денег и сил. Удалось даже выиграть небольшой республиканский грант. Бросать дело бизнесмен не собирается:

«Ни за что! Мне здесь слишком нравится. Я уже насквозь пропитался кочевой культурой. Часто выезжаю кататься на лошади в степь. В степи у меня как бы это сказать… Душа чистится — вот! Когда дострою хотон, буду разводить лошадей, как настоящий кочевник».

Клеменс Ауэр говорит, что любой работящий человек может реализовать свой проект в России, если будет делать его толково и с любовью.