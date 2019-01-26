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Соловьев жестко отреагировал на статью немецких СМИ о блокаде Ленинграда 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 5 часов назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал публикацию немецкого издания Süddeutsche Zeitung, автору которой не понравилось то, как в России празднуют 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда.
«Вот от таких статей немецких СМИ начинают желваки ходить и кулаки сами сжимаются. Совсем озверели. С покаянием они закончили?» — задался вопросом Соловьев в Twitter.
Напомним, журналистка Зильке Бигальке написала в статье для Suddeutsche Zeitung, что празднование годовщины снятия блокады Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии. Ей не понравилось, что акцент делается не на памяти, а на национальной гордости.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что германским СМИ следует не критиковать Россию за празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, а описать ужасы тех событий и бессчетных преступлений германского рейха против российского народа.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была полностью снята 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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Общество , Алексей Пушков , Владимир Соловьев , Совет Федерации , Санкт-Петербург
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