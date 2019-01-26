Соловьев жестко отреагировал на статью немецких СМИ о блокаде Ленинграда

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев резко раскритиковал публикацию немецкого издания Süddeutsche Zeitung, автору которой не понравилось то, как в России празднуют 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда

«Вот от таких статей немецких СМИ начинают желваки ходить и кулаки сами сжимаются. Совсем озверели. С покаянием они закончили?» — задался вопросом Соловьев в Twitter.

Напомним, журналистка Зильке Бигальке написала в статье для Suddeutsche Zeitung, что празднование годовщины снятия блокады Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии. Ей не понравилось, что акцент делается не на памяти, а на национальной гордости.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подчеркнул, что германским СМИ следует не критиковать Россию за празднование годовщины снятия блокады Ленинграда, а описать ужасы тех событий и бессчетных преступлений германского рейха против российского народа.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была полностью снята 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Причем только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.