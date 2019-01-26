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Муж Скабеевой обругал толкнувших ее в ПАСЕ представителей Украины 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Фото: ТАСС
Муж российской журналистки Ольги Скабеевой, ведущий программы «60 минут» Евгений Попов обругал в соцсетях представителей Украины, спровоцировавших конфликт в ПАСЕ.
Попов написал в Facebook, что представители Украины совершили серьезное правонарушение, толкнув и оскорбив журналиста. Совершивших этот поступок он назвал «рогулями», отметив их низкий уровень культуры.
Толкнувший Скабееву украинец сделал заявление
Он также указал, что вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко поблагодарила в соцсетях редактора украинского издания «Европейская правда» Сергея Сидоренко «за физическую поддержку».
Кроме того, Попов назвал возмутительным фактом то, что депутат Верховной Рады Береза поддержал Сидоренко, написав, что тот не понесет ответственности за случившееся.
«Мы конечно же обратили на это внимание ПАСЕ. Нам ответили, что ваше письмо принято к рассмотрению. То есть, Парламентская ассамблея совета Европы, в стенах которой применяется насилие к человеку. Я не знаю — меры, не меры, наказывать, что с ними делать, мне все равно. То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему», — написал журналист.
Он отметил, что если бы то-то из представителей России позволил себе применить насилие к иностранному журналисту, в ответ немедленно последовали бы санкции.
Рагуль (рогуль) — это жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения человека, неспособного принять городскую культуру.
Ранее украинский журналист Сергей Сидоренко отказался извиняться за то, что толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.
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Общество , Сергей Сидоренко , Ирина Геращенко , Евгений Попов , Верховная Рада
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