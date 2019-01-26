В Петербурге отмечают 75-ю годовщину снятия блокады

Санкт-Петербурге отмечают 75-ю годовщину полного освобождения города от фашистской блокады. Она остается одной из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Ленинград находился в осаде 872 дня. Сотни тысяч жителей погибли от голода, холода и бомбежек.

Сегодня петербуржцы несут цветы и венки к дому номер 14 на Невском проспекте, передает телеканал "Россия 24". Со времен блокады здесь сохранилась табличка с предупреждением: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Траурная церемония пройдет сегодня и на Пискаревском мемориальном кладбище — месте массового захоронения жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. А завтра в Петербурге состоится военный Парад памяти на Дворцовой площади с участием более 2500 военных и около 80 образцов техники.