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Умер композитор Мишель Легран 

ТАСС + ещё 12 48 минут назад
Фото: EPA
Французский композитор Мишель Легран умер на 87-м году жизни. Об этом в субботу сообщило Agence France-Presse.
Как передает агентство со ссылкой на пресс-представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.
Мишель Легран — единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий Grammy в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ — музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие.
В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".
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Общество , В мире , Европа , Происшествия , Шарль Азнавур , Мишель Легран , Барбра Стрейзанд , France-Presse
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