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Погода в Москве: москвичей предупредили об опасном сильном ветре 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Температура воздуха в течение дня в столице будет варьироваться от -9 до -14.
В Москве днем, 27 января, ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в контакт-центре «Московский транспорт».
«Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Будьте осторожны!», — указывается в сообщении.
Температура воздуха в течение дня в столице будет варьироваться от -9 до -14.
В контакт-центре также напомнили о предстоящем снегопаде. В метеобюро Москвы «Звезде» сообщили, что он будет сильнейшим за зиму.
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