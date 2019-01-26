Погода в Москве: москвичей предупредили об опасном сильном ветре

Температура воздуха в течение дня в столице будет варьироваться от -9 до -14.

Москве днем, 27 января, ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в контакт-центре «Московский транспорт».

«Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Будьте осторожны!», — указывается в сообщении.

Температура воздуха в течение дня в столице будет варьироваться от -9 до -14.

В контакт-центре также напомнили о предстоящем снегопаде. В метеобюро Москвы «Звезде» сообщили, что он будет сильнейшим за зиму.