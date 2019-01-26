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Стали известны регионы с самым грязным воздухом 

Газета.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом стал Забайкальский край, следует из данных Минприроды. Об этом сообщает RT.
На втором месте находится Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.
Отмечается, что данные представлены на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций
Ранее были названы названы самые непьющие регионы.
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Общество , Экология , Минприроды , Забайкальский Край , Мурманская Область , Республика Хакасия
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