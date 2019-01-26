Стали известны регионы с самым грязным воздухом

Отмечается, что данные представлены на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 среднесуточных предельно допустимых концентраций

Ранее были названы названы самые непьющие регионы.