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Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Екатерина Четошникова / Facebook
Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей. Такое мнение она высказала в интервью порталу Amic.
Журналист пытался узнать у чиновницы, как мотивировать молодежь не уезжать из региона на поиски лучших условий труда. В частности, он привел в пример низкие зарплаты молодых учителей.
«Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу "Мерседес". Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе», — заявила Четошникова.
Четошникова заметила, что в Алтайском крае существуют специальные программы, и заметила, что «молодежи хочется всего и сразу».
«Все мы понимаем, если ребенок бьется об пол, желая, чтоб родители купили ему игрушку — это ненормальное поведение. Надо разговаривать с молодежью», — подытожила она.
24 января спикер Новгородской областной думы Елена Писарева подверглась критике за скандальное заявление. Она сказала, что матери, родившей после 30 лет, «деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Так чиновница прокомментировала областной закон, по которому устанавливаются выплаты в 100 тысяч рублей за первенца только для женщин не старше 29 лет.
Позже в администрации губернатора пояснили, что для матерей старше 29 лет в регионе существуют другие меры поддержки.
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Общество , Елена Писарева , Алтайский Край
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