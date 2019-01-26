Чубайсу вручили театральную премию 

Главе "Роснано" Анатолию Чубайсу передали в дар театральную премию "Золотая маска", сообщает РИА "Новости".
Награду передали без гравировки во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы".
В ходе аукциона присутствующим предложили приобрести ценные для театра предметы. Аукционистом выступил телеведущий Леонид Якубович. Одним из лотов стала "Золотая маска" без гравировки за символическую цену "три копейки без сдачи". Такой суммы в зале ни у кого не нашлось, и Якубович предложил передать маску тому, кто помогал театру.
Были названы мэр Москвы Сергей Собянин и "большой друг театра" Анатолий Чубайс, который присутствовал в зале. Маску под аплодисменты передали ему.
На аукционе были проданы также туфли актрисы Любови Полищук из спектакля "Пришел мужчина к женщине" и другой реквизит.
Ранее российский продюсер и музыкант Максим Фадеев прокомментировал спор главы Роснано Анатолия Чубайса и официального представителя МИД России Марии Захаровой.