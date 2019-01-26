Чубайсу вручили театральную премию

Награду передали без гравировки во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы".

В ходе аукциона присутствующим предложили приобрести ценные для театра предметы. Аукционистом выступил телеведущий Леонид Якубович . Одним из лотов стала "Золотая маска" без гравировки за символическую цену "три копейки без сдачи". Такой суммы в зале ни у кого не нашлось, и Якубович предложил передать маску тому, кто помогал театру.

Были названы мэр Москвы Сергей Собянин и "большой друг театра" Анатолий Чубайс, который присутствовал в зале. Маску под аплодисменты передали ему.