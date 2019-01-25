Валуев отреагировал на инцидент со Скабеевой

Инцидент произошёл во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко . Скабеева задала украинскому политику вопрос, Берёза попросил российскую журналистку не мешать. Телеведущая проигнорировала просьбу парламентария, после чего мужчина ее оттолкнул.

На выходку Берёзы отреагировали российские пользователи соцсетей, некоторые сошлись во мнении, что на следующую встречу с украинской делегацией журналистке следует взять с собой Николая Валуева. Депутат Госдумы задумался над предложением стать на время телохранителем Скабеевой

«То есть целенаправленно это сделать?» — переспросил Валуев.

Бывший боксёр также отметил, что «мужчины не должны себя так вести».

«Жаль, конечно, что в этот момент не было рядом крепкого мужчины», — подчеркнул российский парламентарий.

Ранее поведение Борислава Берёзы прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров , который заявил, что если депутат не извинится перед женщиной, то обязательно найдётся истинный мужчина, который «достанет его и с размаху влепит звонкую оплеуху».