Омбудсмена Кузбасса, заявившего о голодных обмороках у детей, допросили

В среду на сессии областного совета народных депутатов Кислицын заявил, что получает обращения о случаях, когда дети из малообеспеченных семей не едят в школах, случались даже голодные обмороки. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил подчиненным проверить заявления омбудсмена. Свои проверки этой информации организовали прокуратура и СК. В региональном парламенте и ОНФ уже заявили, что информация о таких случаях не нашла подтверждения.

"Он (Кислицын — ред.) уже опрошен в рамках доследственной проверки как заявитель — он заявил о фактах, которые якобы уместны в Кемеровской области. Мы эти факты проверяем, надо установить, были ли такие заявления, такие дети и такие школы, и если они подтвердятся, возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении дела", — сообщил собеседник агентства.

В управлении уточнили, что Кислицын дал свои пояснения, но разглашать, о чем конкретно шла речь, не стали в интересах продолжающейся проверки.

Вечером в четверг на официальном сайте уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области появилось сообщение о запланированной на 28 января пресс-конференции по этой вызвавшей большой резонанс в обществе теме. В пятницу аппарат омбудсмена сообщил, что "в связи с поступлением новых обращений граждан о проблемах питания в школах и необходимостью изучения информации" его пресс-конференция переносится на более поздний срок.

Сейчас в Кузбассе проходят проверки организации школьного питания учеников. В комиссии входят сотрудники областного департамента, местных отделов образования, депутаты, общественники, ОНФ. К участию в проверках приглашены члены родительских комитетов и неравнодушные жители региона. В регионе открыта горячая линия по вопросам, связанным с организацией питания в школах.