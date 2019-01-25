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Россиян предупредили о преследованиях США за рубежом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, об угрозе преследования со стороны Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Как отмечается, россиянам может грозить опасность как во время пребывания на территории США, так и третьих стран.
"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, хотели бы настоятельно рекомендовать при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов", — говорится в сообщении.
Россиян также предупредили о "предвзятом отношении со стороны местных следственных органов и судов", "психологическом воздействии" — угрозах и жестких условиях содержания.
Ранее сообщалось, что россиян предупредили о протестах в Европе.
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