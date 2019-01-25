Россиян предупредили о преследованиях США за рубежом

Как отмечается, россиянам может грозить опасность как во время пребывания на территории США, так и третьих стран.

"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, хотели бы настоятельно рекомендовать при планировании поездок за границу со всей серьезностью взвесить имеющиеся риски, особенно если имеются основания предполагать наличие интереса со стороны американских правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

Россиян также предупредили о "предвзятом отношении со стороны местных следственных органов и судов", "психологическом воздействии" — угрозах и жестких условиях содержания.

Ранее сообщалось, что россиян предупредили о протестах в Европе.